قیمت امروز Bull

قیمت لحظه‌ ای Bull (BULL) در حال حاضر برابر با $ 0.0001419 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BULL به USD برابر با $ 0.0001419 برای هر BULL می‌ باشد.

توکن Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1302 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 141.89K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M BULL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BULL در بازه‌ ای بین $ 0.0001355 (حداقل) و $ 0.0001815 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.010844478971012069 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.001090190795559309 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BULL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.36% و در هفت روز اخیر به میزان -6.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Bull (BULL)

رتبه No.1302 ارزش بازار $ 141.89K$ 141.89K $ 141.89K حجم (24 ساعته) $ 57.69K$ 57.69K $ 57.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 141.89K$ 141.89K $ 141.89K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M حداکثر عرضه 999,956,072 999,956,072 999,956,072 عرضه کل 999,956,072 999,956,072 999,956,072 نرخ گردش 100.00% بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Bull برابر است با $ 141.89K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.69K. عرضه در گردش BULL برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999956072 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 141.89K است.