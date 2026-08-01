قیمت امروز Prosper

قیمت لحظه‌ ای Prosper (PROSPER) در حال حاضر برابر با $ 0.02047 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PROSPER به USD برابر با $ 0.02047 برای هر PROSPER می‌ باشد.

توکن Prosper در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1883 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.05M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 51.39M PROSPER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PROSPER در بازه‌ ای بین $ 0.02034 (حداقل) و $ 0.02051 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.39432895 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0179475908557077 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PROSPER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -2.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.32K رسیده است.

اطلاعات بازار Prosper (PROSPER)

رتبه No.1883 ارزش بازار $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M حجم (24 ساعته) $ 54.32K$ 54.32K $ 54.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M سرمایه در گردش 51.39M 51.39M 51.39M عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Prosper برابر است با $ 1.05M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.32K. عرضه در گردش PROSPER برابر است با 51.39M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.05M است.