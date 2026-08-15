قیمت امروز Myros

قیمت لحظه‌ ای Myros (MY) در حال حاضر برابر با $ 0.005645 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MY به USD برابر با $ 0.005645 برای هر MY می‌ باشد.

توکن Myros در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MY در بازه‌ ای بین $ 0.0056 (حداقل) و $ 0.0059 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MY طی یک ساعت گذشته به میزان -3.99% و در هفت روز اخیر به میزان -62.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.89K رسیده است.

اطلاعات بازار Myros (MY)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Myros برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.89K. عرضه در گردش MY برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.65M است.