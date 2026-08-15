قیمت امروز Nesa

قیمت لحظه‌ ای Nesa (NES) در حال حاضر برابر با $ 0.21066 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NES به USD برابر با $ 0.21066 برای هر NES می‌ باشد.

توکن Nesa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- NES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NES در بازه‌ ای بین $ 0.20563 (حداقل) و $ 0.2129 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NES طی یک ساعت گذشته به میزان +0.39% و در هفت روز اخیر به میزان +0.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.19K رسیده است.

اطلاعات بازار Nesa (NES)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 67.19K$ 67.19K $ 67.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 210.66M$ 210.66M $ 210.66M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Nesa برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.19K. عرضه در گردش NES برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 210.66M است.