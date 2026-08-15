قیمت امروز Nock

قیمت لحظه‌ ای Nock (NOCK) در حال حاضر برابر با $ 0.010484 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NOCK به USD برابر با $ 0.010484 برای هر NOCK می‌ باشد.

توکن Nock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #261 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23.01M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.20B NOCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NOCK در بازه‌ ای بین $ 0.008726 (حداقل) و $ 0.012483 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.13812813624668313 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00435500574444067 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NOCK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -0.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 89.65K رسیده است.

اطلاعات بازار Nock (NOCK)

رتبه No.261 ارزش بازار $ 23.01M$ 23.01M $ 23.01M حجم (24 ساعته) $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.03M$ 45.03M $ 45.03M سرمایه در گردش 2.20B 2.20B 2.20B حداکثر عرضه 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 عرضه کل 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 نرخ گردش 51.10% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Nock برابر است با $ 23.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 89.65K. عرضه در گردش NOCK برابر است با 2.20B، و عرضه کل آن 4294967296 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.03M است.