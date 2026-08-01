قیمت امروز STAT

قیمت لحظه‌ ای STAT (STAT) در حال حاضر برابر با $ 0.02358033 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STAT به USD برابر با $ 0.02358033 برای هر STAT می‌ باشد.

توکن STAT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,096,724 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 75.92M STAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STAT در بازه‌ ای بین $ 0.02348036 (حداقل) و $ 0.02628906 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.95 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01912664 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.55% و در هفت روز اخیر به میزان +6.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 351.42K رسیده است.

اطلاعات بازار STAT (STAT)

ارزش بازار $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M حجم (24 ساعته) $ 351.42K$ 351.42K $ 351.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M سرمایه در گردش 75.92M 75.92M 75.92M عرضه کل 96,918,327.76470599 96,918,327.76470599 96,918,327.76470599

ارزش بازار فعلی STAT برابر است با $ 2.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 351.42K. عرضه در گردش STAT برابر است با 75.92M، و عرضه کل آن 96918327.76470599 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.29M است.