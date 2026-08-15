قیمت امروز Asteroid Shiba

قیمت لحظه‌ ای Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) در حال حاضر برابر با $ 0.0009618 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 95.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASTEROIDBSC به USD برابر با $ 0.0009618 برای هر ASTEROIDBSC می‌ باشد.

توکن Asteroid Shiba در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ASTEROIDBSC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASTEROIDBSC در بازه‌ ای بین $ 0.0004338 (حداقل) و $ 0.0017883 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASTEROIDBSC طی یک ساعت گذشته به میزان -3.83% و در هفت روز اخیر به میزان -7.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 90.68K رسیده است.

اطلاعات بازار Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 90.68K$ 90.68K $ 90.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 961.80K$ 961.80K $ 961.80K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Asteroid Shiba برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 90.68K. عرضه در گردش ASTEROIDBSC برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 961.80K است.