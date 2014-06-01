قیمت امروز NEO

قیمت لحظه‌ ای NEO (NEO) در حال حاضر برابر با $ 1.69 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEO به USD برابر با $ 1.69 برای هر NEO می‌ باشد.

توکن NEO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #147 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 119.21M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 70.54M NEO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEO در بازه‌ ای بین $ 1.678 (حداقل) و $ 1.713 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 196.85299682617188 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.07228679955005646 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -8.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 63.62K رسیده است.

اطلاعات بازار NEO (NEO)

رتبه No.147 ارزش بازار $ 119.21M$ 119.21M $ 119.21M حجم (24 ساعته) $ 63.62K$ 63.62K $ 63.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 169.00M$ 169.00M $ 169.00M سرمایه در گردش 70.54M 70.54M 70.54M عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2014-06-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.159$ 0.159 $ 0.159 بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی NEO برابر است با $ 119.21M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.62K. عرضه در گردش NEO برابر است با 70.54M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 169.00M است.