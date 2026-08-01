قیمت امروز Pieverse

قیمت لحظه‌ ای Pieverse (PIEVERSE) در حال حاضر برابر با $ 0.8343 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIEVERSE به USD برابر با $ 0.8343 برای هر PIEVERSE می‌ باشد.

توکن Pieverse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PIEVERSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIEVERSE در بازه‌ ای بین $ 0.7926 (حداقل) و $ 0.8588 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIEVERSE طی یک ساعت گذشته به میزان -1.20% و در هفت روز اخیر به میزان +4.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 79.03K رسیده است.

اطلاعات بازار Pieverse (PIEVERSE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 79.03K$ 79.03K $ 79.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 834.30M$ 834.30M $ 834.30M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Pieverse برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 79.03K. عرضه در گردش PIEVERSE برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 834.30M است.