قیمت امروز YOM

قیمت لحظه‌ ای YOM (YOM) در حال حاضر برابر با $ 0.10356 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YOM به USD برابر با $ 0.10356 برای هر YOM می‌ باشد.

توکن YOM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3702 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 YOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YOM در بازه‌ ای بین $ 0.10353 (حداقل) و $ 0.10402 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.10115386797689772 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.07487510059047514 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YOM طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.35K رسیده است.

اطلاعات بازار YOM (YOM)

رتبه No.3702 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 58.35K$ 58.35K $ 58.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.67M$ 77.67M $ 77.67M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 750,000,000 750,000,000 750,000,000 عرضه کل 750,000,000 750,000,000 750,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی AVAX_CCHAIN

ارزش بازار فعلی YOM برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.35K. عرضه در گردش YOM برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 750000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.67M است.