قیمت لحظه‌ ای OroBit امروز برابر است با 1.9495 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XRB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XRB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای OroBit امروز برابر است با 1.9495 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XRB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XRB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره XRB

اطلاعات قیمت XRB

وایت‌ پیپر XRB

وب‌سایت رسمی XRB

توکنومیکس XRB

پیش‌بینی قیمت XRB

تاریخچه XRB

راهنمای خرید XRB

مبدل XRB به ارز فیات

اسپات XRB

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو OroBit

OroBit قیمت لحظه ای(XRB)

قیمت لحظه‌ ای 1 XRB به USD:

$1.9481
$1.9481$1.9481
+5.41%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای OroBit (XRB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:25:08 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OroBit (XRB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.6017
$ 1.6017$ 1.6017
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.9898
$ 1.9898$ 1.9898
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.6017
$ 1.6017$ 1.6017

$ 1.9898
$ 1.9898$ 1.9898

--
----

--
----

+0.46%

+5.41%

+4.29%

+4.29%

قیمت لحظه‌ ای OroBit (XRB) برابر است با $ 1.9495. در 24 ساعت گذشته، XRB در بازه قیمتی حداقل $ 1.6017 تا حداکثر $ 1.9898 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XRB برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XRB در یک ساعت گذشته +0.46%، در 24 ساعت گذشته +5.41% و در 7 روز گذشته +4.29% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OroBit (XRB)

--
----

$ 92.65K
$ 92.65K$ 92.65K

$ 974.75M
$ 974.75M$ 974.75M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

ارزش بازار فعلی OroBit برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 92.65K. عرضه در گردش XRB برابر است با --، و عرضه کل آن 500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 974.75M است.

تاریخچه قیمت OroBit (XRB) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت OroBit برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.099983+5.41%
30 روز$ +0.8102+71.11%
60 روز$ +0.9785+100.77%
90 روز$ +1.4495+289.90%
تغییر قیمت امروز OroBit

امروز، XRB تغییر $ +0.099983 (+5.41%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه OroBit

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.8102 (+71.11%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه OroBit

با گسترش بازه به 60 روز، XRB تغییر $ +0.9785 (+100.77%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه OroBit

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +1.4495 (+289.90%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت OroBit (XRB) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت OroBit را ببینید.

OroBitXRB چیست

اوروبیت (OroBit) یک پروتکل بومی بیت‌کوین است که از طریق پروتکل زبان قرارداد هوشمند (SCL) خود، امکان برنامه‌ریزی مالی را فراهم می‌کند. اوروبیت که بر روی لایه اول بیت‌کوین و شبکه لایتنینگ ساخته شده است، امکان توکن‌سازی ایمن، انتقال یکپارچه و قابلیت برنامه‌ریزی پیشرفته دارایی‌های دنیای واقعی مانند طلا، املاک و مستغلات و کالاها را فراهم می‌کند.

هم اکنون OroBit در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های OroBit خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ XRB را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره OroBit را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید OroBit شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت OroBit (USD)

ارزش OroBit (XRB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OroBit (XRB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OroBit را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OroBit را بررسی کنید!

توکنومیکس OroBit (XRB)

درک، توکنومیکس OroBit (XRB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XRB بیشتر بدانید!

نحوه خریدOroBit (XRB)

آیا به دنبال نحوه خرید OroBit هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی OroBit را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XRB به ارزهای محلی

1 OroBit(XRB) به VND
51,301.0925
1 OroBit(XRB) به AUD
A$2.96324
1 OroBit(XRB) به GBP
1.44263
1 OroBit(XRB) به EUR
1.657075
1 OroBit(XRB) به USD
$1.9495
1 OroBit(XRB) به MYR
RM8.1879
1 OroBit(XRB) به TRY
81.80102
1 OroBit(XRB) به JPY
¥296.324
1 OroBit(XRB) به ARS
ARS$2,792.97067
1 OroBit(XRB) به RUB
154.458885
1 OroBit(XRB) به INR
171.98489
1 OroBit(XRB) به IDR
Rp32,491.65367
1 OroBit(XRB) به PHP
115.234945
1 OroBit(XRB) به EGP
￡E.92.48428
1 OroBit(XRB) به BRL
R$10.468815
1 OroBit(XRB) به CAD
C$2.709805
1 OroBit(XRB) به BDT
238.57981
1 OroBit(XRB) به NGN
2,841.82514
1 OroBit(XRB) به COP
$7,498.069425
1 OroBit(XRB) به ZAR
R.33.550895
1 OroBit(XRB) به UAH
82.11294
1 OroBit(XRB) به TZS
T.Sh.4,813.568935
1 OroBit(XRB) به VES
Bs415.2435
1 OroBit(XRB) به CLP
$1,832.53
1 OroBit(XRB) به PKR
Rs550.38284
1 OroBit(XRB) به KZT
1,048.67504
1 OroBit(XRB) به THB
฿63.5537
1 OroBit(XRB) به TWD
NT$59.713185
1 OroBit(XRB) به AED
د.إ7.154665
1 OroBit(XRB) به CHF
Fr1.540105
1 OroBit(XRB) به HKD
HK$15.12812
1 OroBit(XRB) به AMD
֏749.212345
1 OroBit(XRB) به MAD
.د.م17.97439
1 OroBit(XRB) به MXN
$35.851305
1 OroBit(XRB) به SAR
ريال7.310625
1 OroBit(XRB) به ETB
Br295.27127
1 OroBit(XRB) به KES
KSh252.03136
1 OroBit(XRB) به JOD
د.أ1.3821955
1 OroBit(XRB) به PLN
7.076685
1 OroBit(XRB) به RON
лв8.49982
1 OroBit(XRB) به SEK
kr18.24732
1 OroBit(XRB) به BGN
лв3.255665
1 OroBit(XRB) به HUF
Ft650.04128
1 OroBit(XRB) به CZK
40.647075
1 OroBit(XRB) به KWD
د.ك0.596547
1 OroBit(XRB) به ILS
6.335875
1 OroBit(XRB) به BOB
Bs13.49054
1 OroBit(XRB) به AZN
3.31415
1 OroBit(XRB) به TJS
SM18.032875
1 OroBit(XRB) به GEL
5.30264
1 OroBit(XRB) به AOA
Kz1,783.617045
1 OroBit(XRB) به BHD
.د.ب0.733012
1 OroBit(XRB) به BMD
$1.9495
1 OroBit(XRB) به DKK
kr12.4768
1 OroBit(XRB) به HNL
L51.369325
1 OroBit(XRB) به MUR
88.66326
1 OroBit(XRB) به NAD
$33.57039
1 OroBit(XRB) به NOK
kr19.436515
1 OroBit(XRB) به NZD
$3.372635
1 OroBit(XRB) به PAB
B/.1.9495
1 OroBit(XRB) به PGK
K8.1879
1 OroBit(XRB) به QAR
ر.ق7.09618
1 OroBit(XRB) به RSD
дин.196.00273
1 OroBit(XRB) به UZS
soʻm23,774.38644
1 OroBit(XRB) به ALL
L162.100925
1 OroBit(XRB) به ANG
ƒ3.489605
1 OroBit(XRB) به AWG
ƒ3.5091
1 OroBit(XRB) به BBD
$3.899
1 OroBit(XRB) به BAM
KM3.27516
1 OroBit(XRB) به BIF
Fr5,801.712
1 OroBit(XRB) به BND
$2.514855
1 OroBit(XRB) به BSD
$1.9495
1 OroBit(XRB) به JMD
$312.602325
1 OroBit(XRB) به KHR
7,860.871375
1 OroBit(XRB) به KMF
Fr824.6385
1 OroBit(XRB) به LAK
42,380.433935
1 OroBit(XRB) به LKR
රු593.07689
1 OroBit(XRB) به MDL
L33.02453
1 OroBit(XRB) به MGA
Ar8,742.14285
1 OroBit(XRB) به MOP
P15.596
1 OroBit(XRB) به MVR
29.82735
1 OroBit(XRB) به MWK
MK3,384.546445
1 OroBit(XRB) به MZN
MT124.592545
1 OroBit(XRB) به NPR
रु275.23041
1 OroBit(XRB) به PYG
13,825.854
1 OroBit(XRB) به RWF
Fr2,828.7245
1 OroBit(XRB) به SBD
$16.044385
1 OroBit(XRB) به SCR
26.649665
1 OroBit(XRB) به SRD
$77.765555
1 OroBit(XRB) به SVC
$17.058125
1 OroBit(XRB) به SZL
L33.57039
1 OroBit(XRB) به TMT
m6.842745
1 OroBit(XRB) به TND
د.ت5.688641
1 OroBit(XRB) به TTD
$13.237105
1 OroBit(XRB) به UGX
Sh6,792.058
1 OroBit(XRB) به XAF
Fr1,095.619
1 OroBit(XRB) به XCD
$5.26365
1 OroBit(XRB) به XOF
Fr1,095.619
1 OroBit(XRB) به XPF
Fr198.849
1 OroBit(XRB) به BWP
P26.025825
1 OroBit(XRB) به BZD
$3.918495
1 OroBit(XRB) به CVE
$185.027045
1 OroBit(XRB) به DJF
Fr345.0615
1 OroBit(XRB) به DOP
$124.865475
1 OroBit(XRB) به DZD
د.ج253.47399
1 OroBit(XRB) به FJD
$4.40587
1 OroBit(XRB) به GNF
Fr16,950.9025
1 OroBit(XRB) به GTQ
Q14.93317
1 OroBit(XRB) به GYD
$408.18631
1 OroBit(XRB) به ISK
kr237.839

منابع OroBit

برای درک عمیق‌ تر OroBit، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی OroBit
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره OroBit

امروز OroBit (XRB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XRB به واحد USD برابر است با 1.9495 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XRB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XRB نسبت به USD برابر است با $ 1.9495. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OroBit چقدر است؟
ارزش بازار XRB برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XRB چقدر است؟
عرضه در گردش XRB برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XRB چقدر بوده است؟
XRB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XRB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XRB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات XRB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XRB برابر است با $ 92.65K USD.
آیا XRB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XRB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XRB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:25:08 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OroBit (XRB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب XRB به USD

مقدار

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1.9495 USD

معامله XRB

/USDTXRB
$1.9481
$1.9481$1.9481
+5.19%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,980.01
$113,980.01$113,980.01

-0.86%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.32
$4,113.32$4,113.32

-1.42%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05309
$0.05309$0.05309

-4.70%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.37
$200.37$200.37

+0.12%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1600
$4.1600$4.1600

-19.78%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.32
$4,113.32$4,113.32

-1.42%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,980.01
$113,980.01$113,980.01

-0.86%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.37
$200.37$200.37

+0.12%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6227
$2.6227$2.6227

-1.45%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.51
$1,135.51$1,135.51

-0.71%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001204
$0.001204$0.001204

+100.66%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01763
$0.01763$0.01763

+76.30%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001742
$0.0000000000000001742$0.0000000000000001742

+1,498.16%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1568
$0.1568$0.1568

+213.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000293
$0.0000000000293$0.0000000000293

+187.25%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04359
$0.04359$0.04359

+117.95%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01763
$0.01763$0.01763

+76.30%