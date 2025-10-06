قیمت لحظه‌ ای SharpLink Gaming امروز برابر است با 14.43 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SBETON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SBETON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SharpLink Gaming امروز برابر است با 14.43 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SBETON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SBETON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو SharpLink Gaming

SharpLink Gaming قیمت لحظه ای(SBETON)

قیمت لحظه‌ ای 1 SBETON به USD:

$14.43
-1.43%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای SharpLink Gaming (SBETON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:17:32 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SharpLink Gaming (SBETON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 14.22
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 15.06
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 14.22
$ 15.06
$ 19.465904770814774
$ 12.90058678956203
+0.76%

-1.43%

-2.83%

-2.83%

قیمت لحظه‌ ای SharpLink Gaming (SBETON) برابر است با $ 14.43. در 24 ساعت گذشته، SBETON در بازه قیمتی حداقل $ 14.22 تا حداکثر $ 15.06 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SBETON برابر با $ 19.465904770814774 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 12.90058678956203 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SBETON در یک ساعت گذشته +0.76%، در 24 ساعت گذشته -1.43% و در 7 روز گذشته -2.83% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SharpLink Gaming (SBETON)

No.2835

$ 253.29K
$ 63.83K
$ 253.29K
17.55K
17,553.18961515
ETH

ارزش بازار فعلی SharpLink Gaming برابر است با $ 253.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.83K. عرضه در گردش SBETON برابر است با 17.55K، و عرضه کل آن 17553.18961515 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 253.29K است.

تاریخچه قیمت SharpLink Gaming (SBETON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت SharpLink Gaming برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.2093-1.43%
30 روز$ -1.95-11.91%
60 روز$ +4.43+44.30%
90 روز$ +4.43+44.30%
تغییر قیمت امروز SharpLink Gaming

امروز، SBETON تغییر $ -0.2093 (-1.43%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه SharpLink Gaming

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -1.95 (-11.91%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه SharpLink Gaming

با گسترش بازه به 60 روز، SBETON تغییر $ +4.43 (+44.30%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه SharpLink Gaming

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +4.43 (+44.30%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت SharpLink Gaming (SBETON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت SharpLink Gaming را ببینید.

SharpLink GamingSBETON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون SharpLink Gaming در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های SharpLink Gaming خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SBETON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره SharpLink Gaming را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید SharpLink Gaming شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت SharpLink Gaming (USD)

ارزش SharpLink Gaming (SBETON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SharpLink Gaming (SBETON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SharpLink Gaming را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SharpLink Gaming را بررسی کنید!

توکنومیکس SharpLink Gaming (SBETON)

درک، توکنومیکس SharpLink Gaming (SBETON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SBETON بیشتر بدانید!

نحوه خریدSharpLink Gaming (SBETON)

آیا به دنبال نحوه خرید SharpLink Gaming هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی SharpLink Gaming را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SBETON به ارزهای محلی

1 SharpLink Gaming(SBETON) به VND
379,725.45
1 SharpLink Gaming(SBETON) به AUD
A$21.9336
1 SharpLink Gaming(SBETON) به GBP
10.6782
1 SharpLink Gaming(SBETON) به EUR
12.2655
1 SharpLink Gaming(SBETON) به USD
$14.43
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MYR
RM60.606
1 SharpLink Gaming(SBETON) به TRY
605.4828
1 SharpLink Gaming(SBETON) به JPY
¥2,193.36
1 SharpLink Gaming(SBETON) به ARS
ARS$20,673.2838
1 SharpLink Gaming(SBETON) به RUB
1,143.2889
1 SharpLink Gaming(SBETON) به INR
1,273.0146
1 SharpLink Gaming(SBETON) به IDR
Rp240,499.9038
1 SharpLink Gaming(SBETON) به PHP
852.9573
1 SharpLink Gaming(SBETON) به EGP
￡E.684.5592
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BRL
R$77.4891
1 SharpLink Gaming(SBETON) به CAD
C$20.0577
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BDT
1,765.9434
1 SharpLink Gaming(SBETON) به NGN
21,034.8996
1 SharpLink Gaming(SBETON) به COP
$55,499.9445
1 SharpLink Gaming(SBETON) به ZAR
R.248.3403
1 SharpLink Gaming(SBETON) به UAH
607.7916
1 SharpLink Gaming(SBETON) به TZS
T.Sh.35,629.5459
1 SharpLink Gaming(SBETON) به VES
Bs3,073.59
1 SharpLink Gaming(SBETON) به CLP
$13,564.2
1 SharpLink Gaming(SBETON) به PKR
Rs4,073.8776
1 SharpLink Gaming(SBETON) به KZT
7,762.1856
1 SharpLink Gaming(SBETON) به THB
฿470.418
1 SharpLink Gaming(SBETON) به TWD
NT$441.9909
1 SharpLink Gaming(SBETON) به AED
د.إ52.9581
1 SharpLink Gaming(SBETON) به CHF
Fr11.3997
1 SharpLink Gaming(SBETON) به HKD
HK$111.9768
1 SharpLink Gaming(SBETON) به AMD
֏5,545.5933
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MAD
.د.م133.0446
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MXN
$265.3677
1 SharpLink Gaming(SBETON) به SAR
ريال54.1125
1 SharpLink Gaming(SBETON) به ETB
Br2,185.5678
1 SharpLink Gaming(SBETON) به KES
KSh1,865.5104
1 SharpLink Gaming(SBETON) به JOD
د.أ10.23087
1 SharpLink Gaming(SBETON) به PLN
52.3809
1 SharpLink Gaming(SBETON) به RON
лв62.9148
1 SharpLink Gaming(SBETON) به SEK
kr135.0648
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BGN
лв24.0981
1 SharpLink Gaming(SBETON) به HUF
Ft4,811.5392
1 SharpLink Gaming(SBETON) به CZK
300.8655
1 SharpLink Gaming(SBETON) به KWD
د.ك4.41558
1 SharpLink Gaming(SBETON) به ILS
46.8975
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BOB
Bs99.8556
1 SharpLink Gaming(SBETON) به AZN
24.531
1 SharpLink Gaming(SBETON) به TJS
SM133.4775
1 SharpLink Gaming(SBETON) به GEL
39.2496
1 SharpLink Gaming(SBETON) به AOA
Kz13,202.1513
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BHD
.د.ب5.42568
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BMD
$14.43
1 SharpLink Gaming(SBETON) به DKK
kr92.352
1 SharpLink Gaming(SBETON) به HNL
L380.2305
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MUR
656.2764
1 SharpLink Gaming(SBETON) به NAD
$248.4846
1 SharpLink Gaming(SBETON) به NOK
kr143.8671
1 SharpLink Gaming(SBETON) به NZD
$24.9639
1 SharpLink Gaming(SBETON) به PAB
B/.14.43
1 SharpLink Gaming(SBETON) به PGK
K60.606
1 SharpLink Gaming(SBETON) به QAR
ر.ق52.5252
1 SharpLink Gaming(SBETON) به RSD
дин.1,450.7922
1 SharpLink Gaming(SBETON) به UZS
soʻm175,975.5816
1 SharpLink Gaming(SBETON) به ALL
L1,199.8545
1 SharpLink Gaming(SBETON) به ANG
ƒ25.8297
1 SharpLink Gaming(SBETON) به AWG
ƒ25.974
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BBD
$28.86
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BAM
KM24.2424
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BIF
Fr42,943.68
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BND
$18.6147
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BSD
$14.43
1 SharpLink Gaming(SBETON) به JMD
$2,313.8505
1 SharpLink Gaming(SBETON) به KHR
58,185.3675
1 SharpLink Gaming(SBETON) به KMF
Fr6,103.89
1 SharpLink Gaming(SBETON) به LAK
313,695.6459
1 SharpLink Gaming(SBETON) به LKR
රු4,389.8946
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MDL
L244.4442
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MGA
Ar64,708.449
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MOP
P115.44
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MVR
220.779
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MWK
MK25,052.0673
1 SharpLink Gaming(SBETON) به MZN
MT922.2213
1 SharpLink Gaming(SBETON) به NPR
रु2,037.2274
1 SharpLink Gaming(SBETON) به PYG
102,337.56
1 SharpLink Gaming(SBETON) به RWF
Fr20,937.93
1 SharpLink Gaming(SBETON) به SBD
$118.7589
1 SharpLink Gaming(SBETON) به SCR
197.2581
1 SharpLink Gaming(SBETON) به SRD
$575.6127
1 SharpLink Gaming(SBETON) به SVC
$126.2625
1 SharpLink Gaming(SBETON) به SZL
L248.4846
1 SharpLink Gaming(SBETON) به TMT
m50.6493
1 SharpLink Gaming(SBETON) به TND
د.ت42.10674
1 SharpLink Gaming(SBETON) به TTD
$97.9797
1 SharpLink Gaming(SBETON) به UGX
Sh50,274.12
1 SharpLink Gaming(SBETON) به XAF
Fr8,109.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) به XCD
$38.961
1 SharpLink Gaming(SBETON) به XOF
Fr8,109.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) به XPF
Fr1,471.86
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BWP
P192.6405
1 SharpLink Gaming(SBETON) به BZD
$29.0043
1 SharpLink Gaming(SBETON) به CVE
$1,369.5513
1 SharpLink Gaming(SBETON) به DJF
Fr2,554.11
1 SharpLink Gaming(SBETON) به DOP
$924.2415
1 SharpLink Gaming(SBETON) به DZD
د.ج1,876.1886
1 SharpLink Gaming(SBETON) به FJD
$32.6118
1 SharpLink Gaming(SBETON) به GNF
Fr125,468.85
1 SharpLink Gaming(SBETON) به GTQ
Q110.5338
1 SharpLink Gaming(SBETON) به GYD
$3,021.3534
1 SharpLink Gaming(SBETON) به ISK
kr1,760.46

منابع SharpLink Gaming

برای درک عمیق‌ تر SharpLink Gaming، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی SharpLink Gaming
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره SharpLink Gaming

امروز SharpLink Gaming (SBETON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SBETON به واحد USD برابر است با 14.43 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SBETON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SBETON نسبت به USD برابر است با $ 14.43. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SharpLink Gaming چقدر است؟
ارزش بازار SBETON برابر است با $ 253.29K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SBETON چقدر است؟
عرضه در گردش SBETON برابر است با 17.55K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SBETON چقدر بوده است؟
SBETON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 19.465904770814774 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SBETON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SBETON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 12.90058678956203 USD رسید.
حجم معاملات SBETON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SBETON برابر است با $ 63.83K USD.
آیا SBETON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SBETON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SBETON مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SharpLink Gaming (SBETON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب SBETON به USD

مقدار

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 14.43 USD

معامله SBETON

/USDTSBETON
$14.43
-1.43%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

