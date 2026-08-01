قیمت امروز PigToken

قیمت لحظه‌ ای PigToken (PIG) در حال حاضر برابر با $ 0.00000001199 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIG به USD برابر با $ 0.00000001199 برای هر PIG می‌ باشد.

توکن PigToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4106 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 PIG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIG در بازه‌ ای بین $ 0.00000001177 (حداقل) و $ 0.00000001273 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00000551 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -2.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.88K رسیده است.

اطلاعات بازار PigToken (PIG)

رتبه No.4106 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 54.88K$ 54.88K $ 54.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.99M$ 11.99M $ 11.99M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی PigToken برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.88K. عرضه در گردش PIG برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 1000000000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.99M است.