قیمت لحظه‌ ای Intel امروز برابر است با 39.55 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت INTCON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت INTCON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Intel

Intel قیمت لحظه ای(INTCON)

قیمت لحظه‌ ای 1 INTCON به USD:

$39.54
$39.54$39.54
-0.17%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Intel (INTCON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:47:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Intel (INTCON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 38.4
$ 38.4$ 38.4
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 40.68
$ 40.68$ 40.68
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 38.4
$ 38.4$ 38.4

$ 40.68
$ 40.68$ 40.68

$ 41.50030651788028
$ 41.50030651788028$ 41.50030651788028

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-0.06%

-0.16%

+3.58%

+3.58%

قیمت لحظه‌ ای Intel (INTCON) برابر است با $ 39.55. در 24 ساعت گذشته، INTCON در بازه قیمتی حداقل $ 38.4 تا حداکثر $ 40.68 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته INTCON برابر با $ 41.50030651788028 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 23.741402264383435 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، INTCON در یک ساعت گذشته -0.06%، در 24 ساعت گذشته -0.16% و در 7 روز گذشته +3.58% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Intel (INTCON)

No.1874

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 62.78K
$ 62.78K$ 62.78K

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

48.30K
48.30K 48.30K

48,300.57741743
48,300.57741743 48,300.57741743

ETH

ارزش بازار فعلی Intel برابر است با $ 1.91M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.78K. عرضه در گردش INTCON برابر است با 48.30K، و عرضه کل آن 48300.57741743 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.91M است.

تاریخچه قیمت Intel (INTCON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Intel برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0673-0.16%
30 روز$ +5.53+16.25%
60 روز$ +24.55+163.66%
90 روز$ +24.55+163.66%
تغییر قیمت امروز Intel

امروز، INTCON تغییر $ -0.0673 (-0.16%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Intel

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +5.53 (+16.25%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Intel

با گسترش بازه به 60 روز، INTCON تغییر $ +24.55 (+163.66%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Intel

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +24.55 (+163.66%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Intel (INTCON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Intel را ببینید.

IntelINTCON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Intel در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Intel خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ INTCON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Intel را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Intel شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Intel (USD)

ارزش Intel (INTCON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Intel (INTCON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Intel را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Intel را بررسی کنید!

توکنومیکس Intel (INTCON)

درک، توکنومیکس Intel (INTCON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INTCON بیشتر بدانید!

نحوه خریدIntel (INTCON)

آیا به دنبال نحوه خرید Intel هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Intel را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

INTCON به ارزهای محلی

برای درک عمیق‌ تر Intel، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Intel
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Intel

امروز Intel (INTCON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای INTCON به واحد USD برابر است با 39.55 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی INTCON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی INTCON نسبت به USD برابر است با $ 39.55. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Intel چقدر است؟
ارزش بازار INTCON برابر است با $ 1.91M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش INTCON چقدر است؟
عرضه در گردش INTCON برابر است با 48.30K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت INTCON چقدر بوده است؟
INTCON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 41.50030651788028 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت INTCON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
INTCON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 23.741402264383435 USD رسید.
حجم معاملات INTCON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای INTCON برابر است با $ 62.78K USD.
آیا INTCON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد INTCON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت INTCON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:47:57 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و ع

