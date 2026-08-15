قیمت امروز Cronos

قیمت لحظه‌ ای Cronos (CRO) در حال حاضر برابر با $ 0.04822 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRO به USD برابر با $ 0.04822 برای هر CRO می‌ باشد.

توکن Cronos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #31 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.16B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 44.85B CRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRO در بازه‌ ای بین $ 0.04756 (حداقل) و $ 0.04894 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.96980637982102342 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0114866815226 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.44% و در هفت روز اخیر به میزان -0.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 97.16K رسیده است.

اطلاعات بازار Cronos (CRO)

رتبه No.31 ارزش بازار $ 2.16B$ 2.16B $ 2.16B حجم (24 ساعته) $ 97.16K$ 97.16K $ 97.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.82B$ 4.82B $ 4.82B سرمایه در گردش 44.85B 44.85B 44.85B حداکثر عرضه 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 عرضه کل 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 نرخ گردش 44.84% سهم بازار 0.12% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Cronos برابر است با $ 2.16B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 97.16K. عرضه در گردش CRO برابر است با 44.85B، و عرضه کل آن 98713203223.73352 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.82B است.