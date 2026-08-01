قیمت امروز Talus

قیمت لحظه‌ ای Talus (US) در حال حاضر برابر با $ 0,01704 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4,69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی US به USD برابر با $ 0,01704 برای هر US می‌ باشد.

توکن Talus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #627 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37.49M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.20B US می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، US در بازه‌ ای بین $ 0,01536 (حداقل) و $ 0,01843 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,02640094984446082 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00267812221316004 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز US طی یک ساعت گذشته به میزان -%0,94 و در هفت روز اخیر به میزان -%63,11 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 962.90K رسیده است.

اطلاعات بازار Talus (US)

رتبه No.627 ارزش بازار $ 37.49M$ 37.49M $ 37.49M حجم (24 ساعته) $ 962.90K$ 962.90K $ 962.90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 170,40M$ 170,40M $ 170,40M سرمایه در گردش 2.20B 2.20B 2.20B حداکثر عرضه 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 عرضه کل 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 نرخ گردش %22,00 بلاک چین عمومی SUI

ارزش بازار فعلی Talus برابر است با $ 37.49M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 962.90K. عرضه در گردش US برابر است با 2.20B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 170,40M است.