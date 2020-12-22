قیمت امروز Marlin POND

قیمت لحظه‌ ای Marlin POND (POND) در حال حاضر برابر با $ 0.0007075 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POND به USD برابر با $ 0.0007075 برای هر POND می‌ باشد.

توکن Marlin POND در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #854 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.82M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.23B POND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POND در بازه‌ ای بین $ 0.0007018 (حداقل) و $ 0.0007298 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.38450229 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00134964062458791 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POND طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -6.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.10K رسیده است.

اطلاعات بازار Marlin POND (POND)

رتبه No.854 ارزش بازار $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M حجم (24 ساعته) $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M سرمایه در گردش 8.23B 8.23B 8.23B عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 تاریخ صدور 2020-12-22 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Marlin POND برابر است با $ 5.82M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.10K. عرضه در گردش POND برابر است با 8.23B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.08M است.