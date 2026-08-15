قیمت امروز Derive

قیمت لحظه‌ ای Derive (DRV) در حال حاضر برابر با $ 0,09268 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DRV به USD برابر با $ 0,09268 برای هر DRV می‌ باشد.

توکن Derive در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #268 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68.35M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 737.53M DRV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DRV در بازه‌ ای بین $ 0,08795 (حداقل) و $ 0,09315 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,559824069949719 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,01222005074544384 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DRV طی یک ساعت گذشته به میزان +%0,05 و در هفت روز اخیر به میزان -%3,35 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Derive (DRV)

رتبه No.268 ارزش بازار $ 68.35M$ 68.35M $ 68.35M حجم (24 ساعته) $ 54.27K$ 54.27K $ 54.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 139,02M$ 139,02M $ 139,02M سرمایه در گردش 737.53M 737.53M 737.53M حداکثر عرضه 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 عرضه کل 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 نرخ گردش %49,16 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Derive برابر است با $ 68.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.27K. عرضه در گردش DRV برابر است با 737.53M، و عرضه کل آن 1500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 139,02M است.