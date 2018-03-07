قیمت امروز TrueUSD

قیمت لحظه‌ ای TrueUSD (TUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.9991 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TUSD به USD برابر با $ 0.9991 برای هر TUSD می‌ باشد.

توکن TrueUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #81 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 494.07M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 494.52M TUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TUSD در بازه‌ ای بین $ 0.9983 (حداقل) و $ 0.9992 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.364490032196045 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.917876956195 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TUSD طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.54K رسیده است.

اطلاعات بازار TrueUSD (TUSD)

رتبه No.81 ارزش بازار $ 494.07M$ 494.07M $ 494.07M حجم (24 ساعته) $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 494.07M$ 494.07M $ 494.07M سرمایه در گردش 494.52M 494.52M 494.52M عرضه کل 494,515,083 494,515,083 494,515,083 سهم بازار 0.02% تاریخ صدور 2018-03-07 00:00:00 قیمت صدور $ 1$ 1 $ 1 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی TrueUSD برابر است با $ 494.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.54K. عرضه در گردش TUSD برابر است با 494.52M، و عرضه کل آن 494515083 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 494.07M است.