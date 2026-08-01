قیمت امروز Reserve Rights

قیمت لحظه‌ ای Reserve Rights (RSR) در حال حاضر برابر با $ 0.001156 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RSR به USD برابر با $ 0.001156 برای هر RSR می‌ باشد.

توکن Reserve Rights در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #194 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72.31M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 62.55B RSR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RSR در بازه‌ ای بین $ 0.001135 (حداقل) و $ 0.00116 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.11894605 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0012473332974 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RSR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -9.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.88K رسیده است.

اطلاعات بازار Reserve Rights (RSR)

رتبه No.194 ارزش بازار $ 72.31M$ 72.31M $ 72.31M حجم (24 ساعته) $ 55.88K$ 55.88K $ 55.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 115.60M$ 115.60M $ 115.60M سرمایه در گردش 62.55B 62.55B 62.55B حداکثر عرضه 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 عرضه کل 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 نرخ گردش 62.55% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Reserve Rights برابر است با $ 72.31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.88K. عرضه در گردش RSR برابر است با 62.55B، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 115.60M است.