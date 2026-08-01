قیمت امروز ONYXCOIN

قیمت لحظه‌ ای ONYXCOIN (XCN) در حال حاضر برابر با $ 0.0029515 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XCN به USD برابر با $ 0.0029515 برای هر XCN می‌ باشد.

توکن ONYXCOIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #151 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 113.69M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.52B XCN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XCN در بازه‌ ای بین $ 0.0029358 (حداقل) و $ 0.0030002 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.18411197329148696 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00070383456672448 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XCN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.47% و در هفت روز اخیر به میزان -3.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.75K رسیده است.

اطلاعات بازار ONYXCOIN (XCN)

رتبه No.151 ارزش بازار $ 113.69M$ 113.69M $ 113.69M حجم (24 ساعته) $ 1.75K$ 1.75K $ 1.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 203.33M$ 203.33M $ 203.33M سرمایه در گردش 38.52B 38.52B 38.52B حداکثر عرضه 68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897 عرضه کل 48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639 نرخ گردش 55.91% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ONYXCOIN برابر است با $ 113.69M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.75K. عرضه در گردش XCN برابر است با 38.52B، و عرضه کل آن 48402432357.48608639 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 203.33M است.