قیمت امروز Mina Protocol

قیمت لحظه‌ ای Mina Protocol (MINA) در حال حاضر برابر با $ 0.03957 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MINA به USD برابر با $ 0.03957 برای هر MINA می‌ باشد.

توکن Mina Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #372 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 50.94M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.29B MINA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MINA در بازه‌ ای بین $ 0.03871 (حداقل) و $ 0.03989 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.91409787 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03986731238502723 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MINA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -4.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.90K رسیده است.

اطلاعات بازار Mina Protocol (MINA)

رتبه No.372 ارزش بازار $ 50.94M$ 50.94M $ 50.94M حجم (24 ساعته) $ 57.90K$ 57.90K $ 57.90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.94M$ 50.94M $ 50.94M سرمایه در گردش 1.29B 1.29B 1.29B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی MINA

ارزش بازار فعلی Mina Protocol برابر است با $ 50.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.90K. عرضه در گردش MINA برابر است با 1.29B، و عرضه کل آن 1287249412.84003925 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.94M است.