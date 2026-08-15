قیمت امروز Chonketha Wet Beaver

قیمت لحظه‌ ای Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) در حال حاضر برابر با $ 0.006237 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHONKETHA به USD برابر با $ 0.006237 برای هر CHONKETHA می‌ باشد.

توکن Chonketha Wet Beaver در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- CHONKETHA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHONKETHA در بازه‌ ای بین $ 0.006113 (حداقل) و $ 0.006939 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHONKETHA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -26.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.20K رسیده است.

اطلاعات بازار Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.24M$ 6.24M $ 6.24M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 999,900,000 999,900,000 999,900,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Chonketha Wet Beaver برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.20K. عرضه در گردش CHONKETHA برابر است با --، و عرضه کل آن 999900000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.24M است.