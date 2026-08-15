قیمت امروز Checkmate

قیمت لحظه‌ ای Checkmate (CHECK) در حال حاضر برابر با $ 0.01379 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHECK به USD برابر با $ 0.01379 برای هر CHECK می‌ باشد.

توکن Checkmate در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- CHECK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHECK در بازه‌ ای بین $ 0.013354 (حداقل) و $ 0.014707 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHECK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -13.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.99K رسیده است.

اطلاعات بازار Checkmate (CHECK)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 68.99K$ 68.99K $ 68.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.79M$ 13.79M $ 13.79M سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Checkmate برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.99K. عرضه در گردش CHECK برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.79M است.