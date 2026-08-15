قیمت امروز The White Bull

قیمت لحظه‌ ای The White Bull (LEVI) در حال حاضر برابر با $ 0.0002324 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LEVI به USD برابر با $ 0.0002324 برای هر LEVI می‌ باشد.

توکن The White Bull در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- LEVI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LEVI در بازه‌ ای بین $ 0.0002147 (حداقل) و $ 0.0002509 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LEVI طی یک ساعت گذشته به میزان +1.17% و در هفت روز اخیر به میزان -37.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.80K رسیده است.

اطلاعات بازار The White Bull (LEVI)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 60.80K$ 60.80K $ 60.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 232.40K$ 232.40K $ 232.40K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 999,999,393 999,999,393 999,999,393 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی The White Bull برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.80K. عرضه در گردش LEVI برابر است با --، و عرضه کل آن 999999393 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 232.40K است.