قیمت امروز ADI

قیمت لحظه‌ ای ADI (ADI) در حال حاضر برابر با $ 6.8681 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ADI به USD برابر با $ 6.8681 برای هر ADI می‌ باشد.

توکن ADI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3695 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 ADI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ADI در بازه‌ ای بین $ 6.8556 (حداقل) و $ 6.8799 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.5482444412322325 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.9754216915117536 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ADI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 578.79K رسیده است.

اطلاعات بازار ADI (ADI)

رتبه No.3695 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 578.79K$ 578.79K $ 578.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.87B$ 6.87B $ 6.87B سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 999,999,999 999,999,999 999,999,999 عرضه کل 999,999,999 999,999,999 999,999,999 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی ADI

ارزش بازار فعلی ADI برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 578.79K. عرضه در گردش ADI برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 999999999 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.87B است.