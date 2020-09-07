قیمت امروز Alchemy

قیمت لحظه‌ ای Alchemy (ACH) در حال حاضر برابر با $ 0.004144 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ACH به USD برابر با $ 0.004144 برای هر ACH می‌ باشد.

توکن Alchemy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #381 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41.44M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B ACH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ACH در بازه‌ ای بین $ 0.003928 (حداقل) و $ 0.004224 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.19750365 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00133775 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ACH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.70% و در هفت روز اخیر به میزان -1.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.25K رسیده است.

اطلاعات بازار Alchemy (ACH)

رتبه No.381 ارزش بازار $ 41.44M$ 41.44M $ 41.44M حجم (24 ساعته) $ 64.25K$ 64.25K $ 64.25K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.59M$ 63.59M $ 63.59M سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B حداکثر عرضه 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 عرضه کل 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 نرخ گردش 65.16% تاریخ صدور 2020-09-07 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Alchemy برابر است با $ 41.44M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.25K. عرضه در گردش ACH برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 15346246087.99998777 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.59M است.