قیمت امروز Filecoin

قیمت لحظه‌ ای Filecoin (FIL) در حال حاضر برابر با $ 0.6917 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIL به USD برابر با $ 0.6917 برای هر FIL می‌ باشد.

توکن Filecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #72 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 546.47M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 790.03M FIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIL در بازه‌ ای بین $ 0.6648 (حداقل) و $ 0.6999 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 237.24182637 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.6336136027631412 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -3.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.25M رسیده است.

اطلاعات بازار Filecoin (FIL)

رتبه No.72 ارزش بازار $ 546.47M$ 546.47M $ 546.47M حجم (24 ساعته) $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.35B$ 1.35B $ 1.35B سرمایه در گردش 790.03M 790.03M 790.03M عرضه کل 1,957,702,976 1,957,702,976 1,957,702,976 سهم بازار 0.02% تاریخ صدور 2017-08-10 00:00:00 بلاک چین عمومی FIL

ارزش بازار فعلی Filecoin برابر است با $ 546.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.25M. عرضه در گردش FIL برابر است با 790.03M، و عرضه کل آن 1957702976 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.35B است.