قیمت امروز SUPERFORTUNE

قیمت لحظه‌ ای SUPERFORTUNE (GUA) در حال حاضر برابر با $ 0.0412 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GUA به USD برابر با $ 0.0412 برای هر GUA می‌ باشد.

توکن SUPERFORTUNE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #271 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.15M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 125.00M GUA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GUA در بازه‌ ای بین $ 0.03824 (حداقل) و $ 0.04331 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.353807997868745 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04081577911045705 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GUA طی یک ساعت گذشته به میزان +1.72% و در هفت روز اخیر به میزان +15.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 134.46K رسیده است.

اطلاعات بازار SUPERFORTUNE (GUA)

رتبه No.271 ارزش بازار $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M حجم (24 ساعته) $ 134.46K$ 134.46K $ 134.46K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.20M$ 41.20M $ 41.20M سرمایه در گردش 125.00M 125.00M 125.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 12.50% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی SUPERFORTUNE برابر است با $ 5.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 134.46K. عرضه در گردش GUA برابر است با 125.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.20M است.