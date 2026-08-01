قیمت امروز RealLink

قیمت لحظه‌ ای RealLink (REAL) در حال حاضر برابر با $ 0.07267 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REAL به USD برابر با $ 0.07267 برای هر REAL می‌ باشد.

توکن RealLink در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #266 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 99.85M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.37B REAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REAL در بازه‌ ای بین $ 0.07251 (حداقل) و $ 0.07317 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.37000674906765732 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0000200000628295 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REAL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -5.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 202.84K رسیده است.

اطلاعات بازار RealLink (REAL)

رتبه No.266 ارزش بازار $ 99.85M$ 99.85M $ 99.85M حجم (24 ساعته) $ 202.84K$ 202.84K $ 202.84K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 872.04M$ 872.04M $ 872.04M سرمایه در گردش 1.37B 1.37B 1.37B حداکثر عرضه 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 عرضه کل 3,280,588,975 3,280,588,975 3,280,588,975 نرخ گردش 11.45% بلاک چین عمومی TRX

ارزش بازار فعلی RealLink برابر است با $ 99.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 202.84K. عرضه در گردش REAL برابر است با 1.37B، و عرضه کل آن 3280588975 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 872.04M است.