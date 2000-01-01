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دسته‌ بندی‌ های کریپتو

دسته‌بندی‌ها و بخش‌های ارز دیجیتال را در MEXC کشف کنید که بر اساس اکوسیستم‌ها، کاربردها، فناوری‌ها و موارد دیگر گروه‌بندی شده‌اند. این دسته‌ها بر اساس تغییر قیمت 24 ساعته رتبه‌بندی می‌شوند. هر دسته را انتخاب کنید تا توکن‌های تشکیل‌دهنده آن و عملکرد اخیر بازار را مشاهده کنید.

#دسته‌بندیبیشترین رشدها
1پلتفرم قرارداد هوشمند
BDAG
RCADE
VEMP
-0.73%-0.73%-2.57%$ 1.82T$ 31.13B7012لایه 1 (L1)
EVR
BDAG
OGG
-0.75%-0.75%-2.62%$ 1.80T$ 29.82B3503اثبات کار (PoW)
SHIC
EVR
OGG
-0.82%-0.82%-3.07%$ 1.30T$ 20.69B1214پرتفوی مالی World Liberty
A
LINK
B
-0.18%-0.18%-0.71%$ 532.72B$ 45.04B165اثبات سهام (PoS)
OBSR
VTCN
TAKER
-0.54%-0.55%-1.07%$ 422.44B$ 7.87B1196استیبل کوین‌ها
JPYC
IDRT
IDRX
-0.01%-0.01%-0.15%$ 286.73B$ 40.49B2677استیبل کوین دلار آمریکا
HBD
USDL
WUSD
+0.03%+0.03%-0.13%$ 284.11B$ 40.42B1208استیبل کوین با پشتوانه فیات
WUSD
IDRT
IDRX
+0.06%+0.06%-0.10%$ 273.93B$ 39.56B1109ساخت آمریکا
GRANDMA
BANGCHAIN
MONKO
-0.22%-0.23%+7.15%$ 265.32B$ 12.98B24710توکن‌های مبتنی بر صرافی
RABBIT
SHDX
VOLT
-0.82%-0.82%-0.06%$ 127.83B$ 1.53B24911ساخت چین
CKB
PANDA
DF
-0.39%-0.39%+0.76%$ 123.59B$ 1.01B2812اوراق بهادار ادعایی SEC
LUNA
POWR
KROM
-0.39%-0.40%+0.58%$ 123.01B$ 1.12B3313توکن صرافی متمرکز (CEX)
BIT
ZND
IXFI
-0.53%-0.53%+0.08%$ 106.27B$ 639.80M5414بومی پایه
BARRY
MRSMIGGLES
HYBUX
+0.26%+0.26%+0.03%$ 103.75B$ 10.03B45015استیبل کوین سازگار با MiCA
EURCV
EURE
EURC
-0.09%-0.09%-0.40%$ 72.60B$ 7.91B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
-0.10%-0.10%-0.42%$ 72.09B$ 8.03B417دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)
DFI
GONDOLA
OPUL
+1.21%+1.20%+56.58%$ 63.42B$ 1.72B63718امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)
SHDX
VPLS
VOLT
-0.58%-0.60%+0.90%$ 57.23B$ 2.96B105919لانچ‌پد CoinList
ARCH
HMT
PIPE
-0.79%-0.77%-1.88%$ 51.46B$ 1.61B6820دارایی‌های توکنیزه شده
MAIV
GOLDAO
GONDOLA
+1.87%+1.86%+116.75%$ 42.25B$ 842.12M42521حریم خصوصی
XLA
SHH
YONA
+0.57%+0.54%+0.68%$ 31.09B$ 931.74M11522حکومتداری
VEMP
COLD
VOLT
-1.45%-1.47%-0.20%$ 28.92B$ 1.41B19323میم
HOOD
DARK
RAPTOR
-0.53%-0.57%-1.28%$ 25.01B$ 1.17B330124صرافی غیرمتمرکز (DEX)
RABBIT
SHDX
VOLT
-2.17%-2.19%-1.07%$ 22.35B$ 943.01M24125اعتبار خصوصی توکنیزه شده
FIGR_HELOC
+3.46%+3.46%+5.05%$ 22.17B$ 21.73M126هوش مصنوعی (AI)
HATCHER
FOMO
BOTCOIN
+1.50%+1.48%+2.47%$ 21.16B$ 1.74B104227زیرساخت
IDLE
COLD
COA
+0.40%+0.40%+1.10%$ 19.34B$ 1.07B25628پرپچوال
QTO
DCK
LOGX
-1.89%-1.89%+1.55%$ 16.73B$ 446.72M8029سکه‌های حریم خصوصی
TRIT
XLA
MARYJ
+0.64%+0.59%-1.22%$ 16.18B$ 204.66M3930توجه ویژه به بایننس آلفا
JAGER
COA
TAKER
-0.53%-0.54%-5.87%$ 15.70B$ 1.48B37031تم سگ
BRIAH
MOVER
ABE
+0.48%+0.41%+0.29%$ 14.92B$ 423.97M36532مشتقات
KROM
DAFI
QTO
-2.16%-2.17%+2.27%$ 14.28B$ 360.12M9233با تم 4chan
SOY
FSJAL
GONDOLA
-0.35%-0.46%-0.46%$ 12.89B$ 375.91M5834دانش صفر (ZK)
∅
RDO
RADR
+0.33%+0.27%-3.22%$ 11.42B$ 419.07M8235الهام گرفته از ایلان ماسک
DOGECOIN
RIZO
GROKIUS
-0.10%-0.20%+0.58%$ 10.95B$ 237.34M5736زیرساخت حریم خصوصی
HIBER
SHH
YONA
+1.31%+1.30%+5.12%$ 10.59B$ 516.68M6237قمار (گمبل‌فای)
JACK
DG
PUB
+0.09%+0.08%+1.84%$ 9.85B$ 35.56M6738مقاوم در برابر کوانتوم
GEEQ
TDC
QST
+0.27%+0.20%-2.98%$ 9.42B$ 162.10M1839پرتفوی YZi Labs (قبلاً Binance Labs)
ATA
FIO
SXP
-0.41%-0.40%-0.97%$ 9.34B$ 1.53B14440آپشنز
STRIKE
TYPUS
LOGX
+0.02%+0.01%+1.62%$ 9.26B$ 29.79M1741پروتکل RWA
LDY
GOLDAO
ELX
+0.97%+0.97%+5.43%$ 9.23B$ 516.82M7442بازارهای پیش‌بینی
FRIES
PUB
XYRO
0.00%-0.01%+1.58%$ 9.23B$ 35.23M3843انتزاع زنجیره‌ای
RIVER
BLD
ROUTE
+1.90%+1.88%+8.11%$ 9.07B$ 383.65M1444Tokenized Treasuries
USDM1
THBILL
BUIDL
+0.13%+0.11%+0.21%$ 8.43B$ 1.17M1045ارتباطات بین زنجیره‌ای
JM
ANLOG
GRAV
+1.78%+1.76%+8.07%$ 7.98B$ 365.95M5046اکوسیستم x402
SYRA
RADR
SPARKLE
+2.26%+2.24%+9.35%$ 7.53B$ 311.38M10347Oracle
IDNA
UMB
SORA
+1.92%+1.91%+8.90%$ 7.53B$ 367.77M4248لایه 2 (L2)
SUPR
RDO
MODE
+1.75%+1.79%+1.46%$ 7.07B$ 468.84M10649DePIN
GMRX
DENT
$NODE
-2.10%-2.10%-6.70%$ 6.90B$ 386.17M19150کشاورزی با بازده
VERSE
UFO
VEMP
-1.80%-1.89%-4.86%$ 6.81B$ 644.46M121

سوالات متداول

دسته‌بندی‌ها و سکتورهای ارز دیجیتال چیست؟
دسته‌بندی‌های ارز دیجیتال دارایی‌های دیجیتال را بر اساس ویژگی‌های مشترک مانند فناوری زیربنایی، کاربردها یا اکوسیستم‌ها گروه‌بندی می‌کنند. این طبقه‌بندی به کاربران کمک می‌کند تا راحت‌تر در بازار حرکت کنند و بخش‌های خاصی مانند دیفای، میم‌کوین‌ها یا بلاک‌چین‌های لایه 1 را دنبال کنند.
آیا یک ارز دیجیتال می‌تواند در چندین دسته قرار بگیرد؟
بله. از آنجا که دارایی‌های دیجیتال اغلب چندین ویژگی عملکردی دارند، یک توکن می‌تواند در چندین دسته قرار بگیرد. برای مثال، اتریوم به‌عنوان یک بلاک‌چین لایه 1 طبقه‌بندی می‌شود، اما هم‌زمان بخش مهمی از زیرساخت قراردادهای هوشمند و Web3 نیز محسوب می‌شود.
آیا دسته‌بندی‌های جدید ارزهای دیجیتال به مرور زمان اضافه می‌شوند؟
قطعاً. صنعت Web3 بسیار پویاست. با ظهور نوآوری‌های جدید، پروتکل‌ها یا روایت‌های بازار، این شاخص‌ها به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شوند و دسته‌های جدید اضافه می‌شوند تا بازتاب دقیقی از فضای در حال تحول کریپتو ارائه دهند.
چگونه بررسی دسته‌بندی‌های کریپتو به کشف فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کند؟
با دنبال کردن بخش‌های مختلف کریپتو می‌توانید جریان سرمایه و روندهای نوظهور بازار را شناسایی کنید. وقتی یک روایت خاص مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی آن دسته به شما کمک می‌کند عملکرد توکن‌های مرتبط را سریع مقایسه کرده و از چرخش سرمایه بین بخش‌ها بهره ببرید.

سلب مسئولیت

تمام دسته‌بندی‌های ارزهای دیجیتال، قوانین طبقه‌بندی و داده‌های بازار در این صفحه از منابع شخص ثالث مستقل تهیه شده‌اند. MEXC صحت یا به‌روز بودن این اطلاعات را تضمین نمی‌کند. قرار گرفتن در یک دسته‌بندی به‌معنای تأیید یا توصیه سرمایه‌گذاری نیست. تمام محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی است و توصیه مالی محسوب نمی‌شود. معاملات کریپتو ریسک بالایی دارد؛ لطفاً خودتان تحقیق کنید (DYOR).