قیمت لحظه‌ ای Unibase امروز برابر است با 0.03473 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Unibase

Unibase قیمت لحظه ای(UB)

قیمت لحظه‌ ای 1 UB به USD:

$0.03473
-3.07%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Unibase (UB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-19 23:37:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Unibase (UB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03413
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03771
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03413
$ 0.03771
--
--
-1.06%

-3.07%

+3.17%

+3.17%

قیمت لحظه‌ ای Unibase (UB) برابر است با $ 0.03473. در 24 ساعت گذشته، UB در بازه قیمتی حداقل $ 0.03413 تا حداکثر $ 0.03771 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UB برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، UB در یک ساعت گذشته -1.06%، در 24 ساعت گذشته -3.07% و در 7 روز گذشته +3.17% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Unibase (UB)

--
$ 202.68K
$ 202.68K$ 202.68K

$ 347.30M
$ 347.30M$ 347.30M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

ارزش بازار فعلی Unibase برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 202.68K. عرضه در گردش UB برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 347.30M است.

تاریخچه قیمت Unibase (UB) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Unibase برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0011-3.07%
30 روز$ -0.0059-14.53%
60 روز$ +0.02973+594.60%
90 روز$ +0.02973+594.60%
تغییر قیمت امروز Unibase

امروز، UB تغییر $ -0.0011 (-3.07%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Unibase

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0059 (-14.53%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Unibase

با گسترش بازه به 60 روز، UB تغییر $ +0.02973 (+594.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Unibase

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.02973 (+594.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Unibase (UB) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Unibase را ببینید.

UnibaseUB چیست

Unibase اولین لایه حافظه غیرمتمرکز هوش مصنوعی با عملکرد بالا است. این فناوری به عامل های هوش مصنوعی امکان میدهد حافظه بلندمدت داشته باشند و قابلیت تعامل میان پلتفرمی پیدا کنند، به طوری که بتوانند به صورت خودمختار یاد بگیرند، تکامل پیدا کنند و با یکدیگر همکاری کنند.

هم اکنون Unibase در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Unibase خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ UB را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Unibase را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Unibase شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Unibase (USD)

ارزش Unibase (UB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Unibase (UB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Unibase را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Unibase را بررسی کنید!

توکنومیکس Unibase (UB)

درک، توکنومیکس Unibase (UB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UB بیشتر بدانید!

نحوه خریدUnibase (UB)

آیا به دنبال نحوه خرید Unibase هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Unibase را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Unibase

برای درک عمیق‌ تر Unibase، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Unibase
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Unibase

امروز Unibase (UB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای UB به واحد USD برابر است با 0.03473 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی UB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی UB نسبت به USD برابر است با $ 0.03473. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Unibase چقدر است؟
ارزش بازار UB برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش UB چقدر است؟
عرضه در گردش UB برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت UB چقدر بوده است؟
UB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت UB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
UB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات UB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UB برابر است با $ 202.68K USD.
آیا UB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد UB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-19 23:37:02 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

