Unibase قیمت لحظه ای(UB)
-1.06%
-3.07%
+3.17%
+3.17%
قیمت لحظه ای Unibase (UB) برابر است با $ 0.03473. در 24 ساعت گذشته، UB در بازه قیمتی حداقل $ 0.03413 تا حداکثر $ 0.03771 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UB برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، UB در یک ساعت گذشته -1.06%، در 24 ساعت گذشته -3.07% و در 7 روز گذشته +3.17% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ETH
ارزش بازار فعلی Unibase برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 202.68K. عرضه در گردش UB برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 347.30M است.
پیگیری تغییرات قیمت Unibase برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.0011
|-3.07%
|30 روز
|$ -0.0059
|-14.53%
|60 روز
|$ +0.02973
|+594.60%
|90 روز
|$ +0.02973
|+594.60%
امروز، UB تغییر $ -0.0011 (-3.07%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0059 (-14.53%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، UB تغییر $ +0.02973 (+594.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.02973 (+594.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
Unibase اولین لایه حافظه غیرمتمرکز هوش مصنوعی با عملکرد بالا است. این فناوری به عامل های هوش مصنوعی امکان میدهد حافظه بلندمدت داشته باشند و قابلیت تعامل میان پلتفرمی پیدا کنند، به طوری که بتوانند به صورت خودمختار یاد بگیرند، تکامل پیدا کنند و با یکدیگر همکاری کنند.
درک، توکنومیکس Unibase (UB) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد.
برای درک عمیق تر Unibase، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
