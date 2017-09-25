قیمت امروز Kyber Network

قیمت لحظه‌ ای Kyber Network (KNC) در حال حاضر برابر با $ 0.1008 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KNC به USD برابر با $ 0.1008 برای هر KNC می‌ باشد.

توکن Kyber Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #646 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21.09M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 209.27M KNC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KNC در بازه‌ ای بین $ 0.0994 (حداقل) و $ 0.101 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.715659905177939 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.1080656670995787 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KNC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.69% و در هفت روز اخیر به میزان -1.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.16K رسیده است.

اطلاعات بازار Kyber Network (KNC)

رتبه No.646 ارزش بازار $ 21.09M$ 21.09M $ 21.09M حجم (24 ساعته) $ 51.16K$ 51.16K $ 51.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.29M$ 24.29M $ 24.29M سرمایه در گردش 209.27M 209.27M 209.27M عرضه کل 240,962,655.94169529 240,962,655.94169529 240,962,655.94169529 تاریخ صدور 2017-09-25 00:00:00 قیمت صدور $ 0.5$ 0.5 $ 0.5 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Kyber Network برابر است با $ 21.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.16K. عرضه در گردش KNC برابر است با 209.27M، و عرضه کل آن 240962655.94169529 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.29M است.