قیمت امروز Marina Protocol

قیمت لحظه‌ ای Marina Protocol (BAY) در حال حاضر برابر با $ 0.018078 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAY به USD برابر با $ 0.018078 برای هر BAY می‌ باشد.

توکن Marina Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1577 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.62M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 200.00M BAY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAY در بازه‌ ای بین $ 0.01791 (حداقل) و $ 0.018264 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.1886056313017802 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0071243300843189 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.43% و در هفت روز اخیر به میزان +0.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.19K رسیده است.

اطلاعات بازار Marina Protocol (BAY)

رتبه No.1577 ارزش بازار $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M حجم (24 ساعته) $ 57.19K$ 57.19K $ 57.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.08M$ 18.08M $ 18.08M سرمایه در گردش 200.00M 200.00M 200.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 20.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Marina Protocol برابر است با $ 3.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.19K. عرضه در گردش BAY برابر است با 200.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.08M است.