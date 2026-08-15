قیمت امروز Fogo

قیمت لحظه‌ ای Fogo (FOGO) در حال حاضر برابر با $ 0.00854 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOGO به USD برابر با $ 0.00854 برای هر FOGO می‌ باشد.

توکن Fogo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #413 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32.79M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.84B FOGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOGO در بازه‌ ای بین $ 0.008293 (حداقل) و $ 0.008643 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0632618183399742 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01052963940278756 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOGO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -2.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Fogo (FOGO)

رتبه No.413 ارزش بازار $ 32.79M$ 32.79M $ 32.79M حجم (24 ساعته) $ 56.27K$ 56.27K $ 56.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 85.51M$ 85.51M $ 85.51M سرمایه در گردش 3.84B 3.84B 3.84B عرضه کل 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 بلاک چین عمومی FOGO

ارزش بازار فعلی Fogo برابر است با $ 32.79M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.27K. عرضه در گردش FOGO برابر است با 3.84B، و عرضه کل آن 10013456737.43829103 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 85.51M است.