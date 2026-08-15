قیمت امروز Dione Protocol

قیمت لحظه‌ ای Dione Protocol (DIONE) در حال حاضر برابر با $ 0.00005192 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DIONE به USD برابر با $ 0.00005192 برای هر DIONE می‌ باشد.

توکن Dione Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2219 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 630.26K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.14B DIONE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DIONE در بازه‌ ای بین $ 0.00005108 (حداقل) و $ 0.00005813 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01920373300757032 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0000156027253228 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DIONE طی یک ساعت گذشته به میزان -3.95% و در هفت روز اخیر به میزان -11.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.44K رسیده است.

اطلاعات بازار Dione Protocol (DIONE)

رتبه No.2219 ارزش بازار $ 630.26K$ 630.26K $ 630.26K حجم (24 ساعته) $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 697.47K$ 697.47K $ 697.47K سرمایه در گردش 12.14B 12.14B 12.14B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 13,433,600,526 13,433,600,526 13,433,600,526 بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Dione Protocol برابر است با $ 630.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.44K. عرضه در گردش DIONE برابر است با 12.14B، و عرضه کل آن 13433600526 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 697.47K است.