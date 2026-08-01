قیمت امروز XEN Crypto

قیمت لحظه‌ ای XEN Crypto (XEN) در حال حاضر برابر با $ 0.00000000389 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XEN به USD برابر با $ 0.00000000389 برای هر XEN می‌ باشد.

توکن XEN Crypto در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3922 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 XEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XEN در بازه‌ ای بین $ 0.00000000381 (حداقل) و $ 0.000000004177 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00601448173673583 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000000405840486 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XEN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -6.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.23K رسیده است.

اطلاعات بازار XEN Crypto (XEN)

رتبه No.3922 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 59.23K$ 59.23K $ 59.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 عرضه کل 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی XEN Crypto برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.23K. عرضه در گردش XEN برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 343336772376717 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.34M است.