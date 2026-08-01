قیمت امروز Zylo Ecosystem

قیمت لحظه‌ ای Zylo Ecosystem (ZYLO) در حال حاضر برابر با $ 0.03194 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZYLO به USD برابر با $ 0.03194 برای هر ZYLO می‌ باشد.

توکن Zylo Ecosystem در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ZYLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZYLO در بازه‌ ای بین $ 0.03095 (حداقل) و $ 0.03299 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZYLO طی یک ساعت گذشته به میزان +1.26% و در هفت روز اخیر به میزان -2.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 84.56K رسیده است.

اطلاعات بازار Zylo Ecosystem (ZYLO)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 84.56K$ 84.56K $ 84.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.94M$ 31.94M $ 31.94M سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Zylo Ecosystem برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.56K. عرضه در گردش ZYLO برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.94M است.