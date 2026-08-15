قیمت امروز Data Network

قیمت لحظه‌ ای Data Network (DATA) در حال حاضر برابر با $ 0.1904 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DATA به USD برابر با $ 0.1904 برای هر DATA می‌ باشد.

توکن Data Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #167 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 67.84M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 356.32M DATA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DATA در بازه‌ ای بین $ 0.1873 (حداقل) و $ 0.1925 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.891916247145002 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.275390213812515 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DATA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.58% و در هفت روز اخیر به میزان -9.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 100.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Data Network (DATA)

رتبه No.167 ارزش بازار $ 67.84M$ 67.84M $ 67.84M حجم (24 ساعته) $ 100.31K$ 100.31K $ 100.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 196.08M$ 196.08M $ 196.08M سرمایه در گردش 356.32M 356.32M 356.32M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 1,029,849,510 1,029,849,510 1,029,849,510 بلاک چین عمومی STORY

ارزش بازار فعلی Data Network برابر است با $ 67.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.31K. عرضه در گردش DATA برابر است با 356.32M، و عرضه کل آن 1029849510 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 196.08M است.