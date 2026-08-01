قیمت امروز Programmable

قیمت لحظه‌ ای Programmable (V4) در حال حاضر برابر با $ 0.001184 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی V4 به USD برابر با $ 0.001184 برای هر V4 می‌ باشد.

توکن Programmable در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- V4 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، V4 در بازه‌ ای بین $ 0.001159 (حداقل) و $ 0.00137 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز V4 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.34K رسیده است.

اطلاعات بازار Programmable (V4)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 57.34K$ 57.34K $ 57.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Programmable برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.34K. عرضه در گردش V4 برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.18M است.