قیمت امروز Convex Finance

قیمت لحظه‌ ای Convex Finance (CVX) در حال حاضر برابر با $ 1.586 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CVX به USD برابر با $ 1.586 برای هر CVX می‌ باشد.

توکن Convex Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #157 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 155.62M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 98.12M CVX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CVX در بازه‌ ای بین $ 1.547 (حداقل) و $ 1.619 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 62.68817812800717 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.7401543600879215 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CVX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.76% و در هفت روز اخیر به میزان +4.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 66.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Convex Finance (CVX)

رتبه No.157 ارزش بازار $ 155.62M$ 155.62M $ 155.62M حجم (24 ساعته) $ 66.52K$ 66.52K $ 66.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 158.56M$ 158.56M $ 158.56M سرمایه در گردش 98.12M 98.12M 98.12M عرضه کل 99,973,690.31021002 99,973,690.31021002 99,973,690.31021002 سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Convex Finance برابر است با $ 155.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 66.52K. عرضه در گردش CVX برابر است با 98.12M، و عرضه کل آن 99973690.31021002 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 158.56M است.