قیمت امروز Mancer

قیمت لحظه‌ ای Mancer (MANCER) در حال حاضر برابر با $ 0.002626 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MANCER به USD برابر با $ 0.002626 برای هر MANCER می‌ باشد.

توکن Mancer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MANCER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MANCER در بازه‌ ای بین $ 0.002608 (حداقل) و $ 0.003392 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MANCER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -41.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.86K رسیده است.

اطلاعات بازار Mancer (MANCER)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 60.86K$ 60.86K $ 60.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.57M$ 6.57M $ 6.57M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی Mancer برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.86K. عرضه در گردش MANCER برابر است با --، و عرضه کل آن 2500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.57M است.