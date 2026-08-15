قیمت امروز GamePad

قیمت لحظه‌ ای GamePad (GPAD) در حال حاضر برابر با $ 0.08045 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GPAD به USD برابر با $ 0.08045 برای هر GPAD می‌ باشد.

توکن GamePad در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- GPAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GPAD در بازه‌ ای بین $ 0.07965 (حداقل) و $ 0.08093 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GPAD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.39% و در هفت روز اخیر به میزان -1.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.27K رسیده است.

اطلاعات بازار GamePad (GPAD)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 80.45M$ 80.45M $ 80.45M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی GamePad برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.27K. عرضه در گردش GPAD برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 80.45M است.