Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

نامBR

رتبهNo.1082

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)5.27%

تامین گردش210,000,000

حداکثر عرضه1,000,000,000

عرضه کل1,000,000,000

نرخ گردش0.21%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.22056296219492613,2025-03-24

کمترین قیمت0.03902018689786832,2025-04-18

بلاک چین عمومیBSC

