قیمت امروز Rubic

قیمت لحظه‌ ای Rubic (RBC) در حال حاضر برابر با $ 0.003523 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RBC به USD برابر با $ 0.003523 برای هر RBC می‌ باشد.

توکن Rubic در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2076 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 582.29K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 165.28M RBC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RBC در بازه‌ ای بین $ 0.003503 (حداقل) و $ 0.003531 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.04887615521057994 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00048169120976386 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RBC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -1.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 38.12K رسیده است.

اطلاعات بازار Rubic (RBC)

رتبه No.2076 ارزش بازار $ 582.29K$ 582.29K $ 582.29K حجم (24 ساعته) $ 38.12K$ 38.12K $ 38.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 595.80K$ 595.80K $ 595.80K سرمایه در گردش 165.28M 165.28M 165.28M عرضه کل 169,118,001 169,118,001 169,118,001 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Rubic برابر است با $ 582.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 38.12K. عرضه در گردش RBC برابر است با 165.28M، و عرضه کل آن 169118001 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 595.80K است.