قیمت لحظه‌ ای WLFI امروز برابر است با 0.1454 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WLFI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WLFI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

WLFI قیمت لحظه ای(WLFI)

قیمت لحظه‌ ای 1 WLFI به USD:

$0.1456
$0.1456$0.1456
+0.69%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای WLFI (WLFI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت WLFI (WLFI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1423
$ 0.1423$ 0.1423
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.1555
$ 0.1555$ 0.1555
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1423
$ 0.1423$ 0.1423

$ 0.1555
$ 0.1555$ 0.1555

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

-2.62%

+0.69%

+9.73%

+9.73%

قیمت لحظه‌ ای WLFI (WLFI) برابر است با $ 0.1454. در 24 ساعت گذشته، WLFI در بازه قیمتی حداقل $ 0.1423 تا حداکثر $ 0.1555 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WLFI برابر با $ 0.4600440080440167 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.09151658544301643 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WLFI در یک ساعت گذشته -2.62%، در 24 ساعت گذشته +0.69% و در 7 روز گذشته +9.73% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار WLFI (WLFI)

No.31

$ 3.57B
$ 3.57B$ 3.57B

$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M

$ 14.54B
$ 14.54B$ 14.54B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.57%

0.09%

ETH

ارزش بازار فعلی WLFI برابر است با $ 3.57B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.96M. عرضه در گردش WLFI برابر است با 24.57B، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.54B است.

تاریخچه قیمت WLFI (WLFI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت WLFI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000998+0.69%
30 روز$ -0.0599-29.18%
60 روز$ +0.0954+190.80%
90 روز$ +0.0954+190.80%
تغییر قیمت امروز WLFI

امروز، WLFI تغییر $ +0.000998 (+0.69%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه WLFI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0599 (-29.18%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه WLFI

با گسترش بازه به 60 روز، WLFI تغییر $ +0.0954 (+190.80%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه WLFI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0954 (+190.80%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت WLFI (WLFI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت WLFI را ببینید.

WLFIWLFI چیست

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

هم اکنون WLFI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های WLFI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ WLFI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره WLFI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید WLFI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت WLFI (USD)

ارزش WLFI (WLFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WLFI (WLFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WLFI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WLFI را بررسی کنید!

توکنومیکس WLFI (WLFI)

درک، توکنومیکس WLFI (WLFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WLFI بیشتر بدانید!

نحوه خریدWLFI (WLFI)

آیا به دنبال نحوه خرید WLFI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی WLFI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

WLFI به ارزهای محلی

1 WLFI(WLFI) به VND
3,826.201
1 WLFI(WLFI) به AUD
A$0.221008
1 WLFI(WLFI) به GBP
0.107596
1 WLFI(WLFI) به EUR
0.12359
1 WLFI(WLFI) به USD
$0.1454
1 WLFI(WLFI) به MYR
RM0.61068
1 WLFI(WLFI) به TRY
6.100984
1 WLFI(WLFI) به JPY
¥22.1008
1 WLFI(WLFI) به ARS
ARS$208.308764
1 WLFI(WLFI) به RUB
11.520042
1 WLFI(WLFI) به INR
12.827188
1 WLFI(WLFI) به IDR
Rp2,423.332364
1 WLFI(WLFI) به PHP
8.594594
1 WLFI(WLFI) به EGP
￡E.6.897776
1 WLFI(WLFI) به BRL
R$0.780798
1 WLFI(WLFI) به CAD
C$0.202106
1 WLFI(WLFI) به BDT
17.794052
1 WLFI(WLFI) به NGN
211.952488
1 WLFI(WLFI) به COP
$559.23021
1 WLFI(WLFI) به ZAR
R.2.502334
1 WLFI(WLFI) به UAH
6.124248
1 WLFI(WLFI) به TZS
T.Sh.359.011502
1 WLFI(WLFI) به VES
Bs30.9702
1 WLFI(WLFI) به CLP
$136.676
1 WLFI(WLFI) به PKR
Rs41.049328
1 WLFI(WLFI) به KZT
78.213568
1 WLFI(WLFI) به THB
฿4.74004
1 WLFI(WLFI) به TWD
NT$4.453602
1 WLFI(WLFI) به AED
د.إ0.533618
1 WLFI(WLFI) به CHF
Fr0.114866
1 WLFI(WLFI) به HKD
HK$1.128304
1 WLFI(WLFI) به AMD
֏55.878674
1 WLFI(WLFI) به MAD
.د.م1.340588
1 WLFI(WLFI) به MXN
$2.673906
1 WLFI(WLFI) به SAR
ريال0.54525
1 WLFI(WLFI) به ETB
Br22.022284
1 WLFI(WLFI) به KES
KSh18.797312
1 WLFI(WLFI) به JOD
د.أ0.1030886
1 WLFI(WLFI) به PLN
0.527802
1 WLFI(WLFI) به RON
лв0.633944
1 WLFI(WLFI) به SEK
kr1.360944
1 WLFI(WLFI) به BGN
лв0.242818
1 WLFI(WLFI) به HUF
Ft48.482176
1 WLFI(WLFI) به CZK
3.03159
1 WLFI(WLFI) به KWD
د.ك0.0444924
1 WLFI(WLFI) به ILS
0.47255
1 WLFI(WLFI) به BOB
Bs1.006168
1 WLFI(WLFI) به AZN
0.24718
1 WLFI(WLFI) به TJS
SM1.34495
1 WLFI(WLFI) به GEL
0.395488
1 WLFI(WLFI) به AOA
Kz133.027914
1 WLFI(WLFI) به BHD
.د.ب0.0546704
1 WLFI(WLFI) به BMD
$0.1454
1 WLFI(WLFI) به DKK
kr0.93056
1 WLFI(WLFI) به HNL
L3.83129
1 WLFI(WLFI) به MUR
6.612792
1 WLFI(WLFI) به NAD
$2.503788
1 WLFI(WLFI) به NOK
kr1.449638
1 WLFI(WLFI) به NZD
$0.251542
1 WLFI(WLFI) به PAB
B/.0.1454
1 WLFI(WLFI) به PGK
K0.61068
1 WLFI(WLFI) به QAR
ر.ق0.529256
1 WLFI(WLFI) به RSD
дин.14.618516
1 WLFI(WLFI) به UZS
soʻm1,773.170448
1 WLFI(WLFI) به ALL
L12.09001
1 WLFI(WLFI) به ANG
ƒ0.260266
1 WLFI(WLFI) به AWG
ƒ0.26172
1 WLFI(WLFI) به BBD
$0.2908
1 WLFI(WLFI) به BAM
KM0.244272
1 WLFI(WLFI) به BIF
Fr432.7104
1 WLFI(WLFI) به BND
$0.187566
1 WLFI(WLFI) به BSD
$0.1454
1 WLFI(WLFI) به JMD
$23.31489
1 WLFI(WLFI) به KHR
586.28915
1 WLFI(WLFI) به KMF
Fr61.5042
1 WLFI(WLFI) به LAK
3,160.869502
1 WLFI(WLFI) به LKR
රු44.233588
1 WLFI(WLFI) به MDL
L2.463076
1 WLFI(WLFI) به MGA
Ar652.01722
1 WLFI(WLFI) به MOP
P1.1632
1 WLFI(WLFI) به MVR
2.22462
1 WLFI(WLFI) به MWK
MK252.430394
1 WLFI(WLFI) به MZN
MT9.292514
1 WLFI(WLFI) به NPR
रु20.527572
1 WLFI(WLFI) به PYG
1,031.1768
1 WLFI(WLFI) به RWF
Fr210.9754
1 WLFI(WLFI) به SBD
$1.196642
1 WLFI(WLFI) به SCR
1.987618
1 WLFI(WLFI) به SRD
$5.800006
1 WLFI(WLFI) به SVC
$1.27225
1 WLFI(WLFI) به SZL
L2.503788
1 WLFI(WLFI) به TMT
m0.510354
1 WLFI(WLFI) به TND
د.ت0.4242772
1 WLFI(WLFI) به TTD
$0.987266
1 WLFI(WLFI) به UGX
Sh506.5736
1 WLFI(WLFI) به XAF
Fr81.7148
1 WLFI(WLFI) به XCD
$0.39258
1 WLFI(WLFI) به XOF
Fr81.7148
1 WLFI(WLFI) به XPF
Fr14.8308
1 WLFI(WLFI) به BWP
P1.94109
1 WLFI(WLFI) به BZD
$0.292254
1 WLFI(WLFI) به CVE
$13.799914
1 WLFI(WLFI) به DJF
Fr25.7358
1 WLFI(WLFI) به DOP
$9.31287
1 WLFI(WLFI) به DZD
د.ج18.904908
1 WLFI(WLFI) به FJD
$0.328604
1 WLFI(WLFI) به GNF
Fr1,264.253
1 WLFI(WLFI) به GTQ
Q1.113764
1 WLFI(WLFI) به GYD
$30.443852
1 WLFI(WLFI) به ISK
kr17.7388

منابع WLFI

برای درک عمیق‌ تر WLFI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی WLFI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره WLFI

امروز WLFI (WLFI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WLFI به واحد USD برابر است با 0.1454 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WLFI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WLFI نسبت به USD برابر است با $ 0.1454. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار WLFI چقدر است؟
ارزش بازار WLFI برابر است با $ 3.57B USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WLFI چقدر است؟
عرضه در گردش WLFI برابر است با 24.57B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WLFI چقدر بوده است؟
WLFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.4600440080440167 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WLFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WLFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.09151658544301643 USD رسید.
حجم معاملات WLFI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WLFI برابر است با $ 7.96M USD.
آیا WLFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WLFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WLFI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:50 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WLFI (WLFI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

