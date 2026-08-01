قیمت امروز USAT

قیمت لحظه‌ ای USAT (USAT) در حال حاضر برابر با $ 0.9995 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USAT به USD برابر با $ 0.9995 برای هر USAT می‌ باشد.

توکن USAT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.00M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M USAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USAT در بازه‌ ای بین $ 0.9993 (حداقل) و $ 0.9997 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USAT طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.21K رسیده است.

اطلاعات بازار USAT (USAT)

ارزش بازار $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M حجم (24 ساعته) $ 53.21K$ 53.21K $ 53.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 10,002,050 10,002,050 10,002,050 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی USAT برابر است با $ 10.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.21K. عرضه در گردش USAT برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 10002050 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.00M است.