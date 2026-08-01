قیمت امروز Stupid Faces

قیمت لحظه‌ ای Stupid Faces (UPID) در حال حاضر برابر با $ 0.0105 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 25.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UPID به USD برابر با $ 0.0105 برای هر UPID می‌ باشد.

توکن Stupid Faces در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- UPID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UPID در بازه‌ ای بین $ 0.00981 (حداقل) و $ 0.02347 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UPID طی یک ساعت گذشته به میزان -0.57% و در هفت روز اخیر به میزان -84.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.43M رسیده است.

اطلاعات بازار Stupid Faces (UPID)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.50M$ 10.50M $ 10.50M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Stupid Faces برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.43M. عرضه در گردش UPID برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.50M است.