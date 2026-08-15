قیمت امروز Kite AI

قیمت لحظه‌ ای Kite AI (KITE) در حال حاضر برابر با $ 0.09675 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KITE به USD برابر با $ 0.09675 برای هر KITE می‌ باشد.

توکن Kite AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- KITE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KITE در بازه‌ ای بین $ 0.09334 (حداقل) و $ 0.09796 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KITE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -2.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.30K رسیده است.

اطلاعات بازار Kite AI (KITE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 57.30K$ 57.30K $ 57.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 967.50M$ 967.50M $ 967.50M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Kite AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.30K. عرضه در گردش KITE برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 967.50M است.