قیمت امروز OOB

قیمت لحظه‌ ای OOB (OOB) در حال حاضر برابر با $ 0.009475 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OOB به USD برابر با $ 0.009475 برای هر OOB می‌ باشد.

توکن OOB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3930 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 OOB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OOB در بازه‌ ای بین $ 0.009162 (حداقل) و $ 0.010999 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.71528140138440858 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00914982540359191 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OOB طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +19.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 169.63 رسیده است.

اطلاعات بازار OOB (OOB)

رتبه No.3930 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 169.63$ 169.63 $ 169.63 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی OOB برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 169.63. عرضه در گردش OOB برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.48M است.